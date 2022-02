Nu kender vi corona-grænsen

Redaktion Onsdag, 02. februar 2022 - 08:56

Presset for at lempe restriktioner vokser. Det kommer fra politikere, erhvervsliv og grupper af borgere. Et pres, som forstærkes af udviklingen i udlandet, ikke mindst i Danmark, som i denne uge – som et af de eneste lande i Europa – genåbnede samfundet totalt og ikke længere betragter Covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

Men Grønland er angiveligt et helt andet sted.

Det skriver avisen AG.

På grund af landslægens udtalelser på sidste uges pressemøde er det nu muligt for første gang at danne sig et nærmere indtryk af, hvor sundhedsvæsenets smertegrænse er. Den kan åbenbart være faretruende nær.

- Lige nu er vi udfordret og må faktisk aflyse og udsætte behandlinger. Der er ikke rum til, at der skal komme væsentligt flere corona-patienter på nuværende tidspunkt, fastslog landslægen.

Udtalelserne faldt, mens der var 15 indlagte. Og ikke kun antallet af indlagte presser sygehusene. Også et stort antal sygemeldinger i sundheds- og ældresektoren er ifølge landslægen »et betydeligt problem«.

