Keflavik-lufthavn hårdest ramt i Norden

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. januar 2021 - 14:10

Der blev rokeret rundt på top 20-placeringerne i en opgørelse over de største lufthavne i Norden, fremgår det af en artikel i flymagasinet check-in.dk.

Københavns Lufthavn mistede således førstepladsen til lufthavnen i den norske hovedstad, mens Keflavik måtte notere en passagernedgang på 81 procent, hvilket resulterede i, at islændingene rykkede ned på 9. plads fra en 5. plads året før.

De norske lufthavne klarede sig bedst og har ni lufthavne på top 20-listen, fremgår det af magasinet, der beskæftiger med luftfart over hele verden.

Driftsstøtte fra staten i Norge

- Luftfarten i Norge har kunnet drage fordel af, at staten har betalt for driften på et stort antal ruter for at sikre, at der var tilgængelig flykapacitet i hele det norske samfund under coronapandemien. Det er også årsagen til, at antallet af flyoperationer i Norge kun er faldet med 33 procent, mens CPH eksempelvis mistede 63 procent af operationerne, skriver redaktør Ole Kirchert Christensen, check-in.dk.

Blandt de fem største er rangordenen følgende: