Katuaq: Skriv en taksigelse til Dronningen

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 11. januar 2024 - 14:37

Kulturhuset Katuaq inviterer borgere i Nuuk til kaffemik for at markere tronskiftet i Kongehuset i Danmark.

Det sker på dagen søndag den 14. januar, fra klokken 10.00 til klokken 17.00 om eftermiddagen. Her kan borgere være med til at skrive en taksigelse til Dronning Margrethe.

- For borgere vil det være muligt at skrive en taksigelse i den fremlagte gæstebog, som senere vil blive sendt som gave til Dronningen. Desuden vil det være muligt for borgere at fortælle nogle personlige oplevelser ved Dronningens besøg i Nuuk og andre dele i Grønland, oplyser kulturhuset.

Som tak til Dronningen for Hendes protektorat har bestyrelsen for Katuaq på vegne af Huset sendt et takkebrev.

Protektor for Katuaq

Kulturhuset Katuaq har meget at takke for Dronning Margrethe, der har valgt at abdicere søndag den 14. januar og dermed give ansvaret videre til tronarvingen, Kronprins Frederik.

Dronning Margrethe har været protektor for Katuaq, siden kulturhuset blev taget i brug i 1997.

Igennem årene har dronningen besøgt og deltaget ved flere arrangementer i Katuaq.

- Kulturhuset Katuaq vil derfor vise sin taknemmelighed til Dronningen ved at indbyde Nuuks borgere til kaffemik, hvor publikum vil have mulighed for at følge med i begivenhederne i København via storskærms-TV, lyder det fra Katuaq.

1968'ere samles

Kronprinsens indsættelse som Kong Frederik den 10. vil også blive markeret særskilt. Personer der er født samme år som kronprinsen vil samle sig i Katuaq og få taget et billede sammen, som vil blive sendt som gave til det kommende kongepar, oplyser Katuaq.

Et dansk TV-hold vil rapportere fra begivenhederne i Grønland, ligesom Sermitsiaq.AG vil følge med på dagen.