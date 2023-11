Katuaq med på VM-bølge: Se kamp på storskærm

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 23. november 2023 - 14:44

Kommuneqarfik Sermersooq har lavet en aftale med kulturhuset Katuaq, så kvindelandsholdets første VM-kamp i håndbold vises på storskærm i kulturhuset.

Det er første gang i 22 år, at Grønlands kvindelandshold er kvalificeret til VM, og deres første kamp bliver mod de forsvarende mestre, Norge.

Kampen fløjtes i gang onsdag den 29. november klokken 17.30 grønlandsk tid.

- Arrangementet finder sted i Kulturhuset Katuaq, hvor kampen vises på en storskærm i foyeren, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kun den ene kamp

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at arrangementet er gratis, og at der vil være mulighed for at købe snacks og drikkevarer til kampen.

De håndboldglade publikum kan forvente en times optakt, hvor dørene allerede åbner klokken 16.30.

Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at vise de andre to kampe, som er mod Østrig og Sydkorea.

- Tag dine venner og familie under armen og deltag i et brag af en håndboldfest! Vi glæder os til at se jer, skriver kommunen.