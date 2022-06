Katuaq holder skindet på næsen og vælger ny formand

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. juni 2022 - 10:03

Efter et par hårde år for kulturen med nedlukning og restriktioner, er Katuaq på vej tilbage til et sted, hvor der kan tjenes penge på kultur. 2021 endte med et lille underskud på 55.000 kroner mod et underskud på 2,3 millioner kroner året før.

- Et resultat som bestyrelsen, ud fra de givne omstændigheder, er tilfredse med, selvom det naturligvis var ønskeligt med et overskud, ovenpå Corona.

På generalforsamlingen 3. juni, valgte bestyrelsen sig en ny formand. En mand der må siges at være velbevandret i både Katuaq og kulturen.

Vender hjem til Kulturhuset med store tanker

Ny bestyrelse Juaaka Lyberth, Kommuneqarfik Sermersooq Angunnguaq Larsen, Katuaq Naleraq Eugenius, EPI Leif Saandvig Immanuelsen, Namminersorlutik Oqartussat Anders La Cour Vahl, Visit Greenland Anne Mette Gangsøy, observatør fra NAPA

Juaaka Lyberth var den første – og eneste ansatte i Katuaq, da kulturhuset åbnede tilbage i 1997. Senere har han været direktør på stedet i otte år. Ud over at han er sangskriver, musiker, forfatter og formand for Forfatterforeningen, har han også været formand for KNR´s bestyrelse og direktør for kulturhuset i Sisimiut, Taseralik.

Og så er han medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor han indtil for ganske nyligt også var gruppeformand for IA i kommunalbestyrelsen.

Den nye formand mener, det er tid til at tænke store tanker i kulturpolitisk henseende.

- Katuaq er hele Grønlands Kulturhus, derfor må vi i bestyrelsen også tænke i store tanker om kulturpolitik, der rækker ud over hele Grønland. Katuaq har siden sin opstart været Grønlands solstrålehistorie, og det skal den fortsætte med at være, med plads til de ’non-kommercielle’ tilbud og ’de kommercielle’ aktiviteter, skriver den nye formand blandt andet efter udnævnelsen.

Skal Nationalteatret flyttes?

Han er også klar til at udvide kulturhuset og gøre plads til Natioanlteatret som i øjeblikket har til huse på Industrivej.

-Helt ærligt, jeg mener, at vores Nationalteater fortjener bedre. I lokalplanen for Nuuk bymidte er der fortsat plads til at lave udvidelse af Katuaq bygningen. Jeg mener, at det er en glimrende ide at lave en tilbygning til Katuaq og gøre plads til, at Nationalteatret kommer til huse her. Så kan Hans Lynge salen i Katuaq blive den tiltrængte store nationalscene for hele Grønland.

De store tanker ligger måske ikke lige for i den nærmeste fremtid, hvis man ser på den udmelding, der kommer fra den afgående bestyrelse i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet.

- 2020 gav, på grund af Corona, et stort økonomisk underskud. Det betyder, at Katuaq fonden fortsat skal være meget påpasselig med økonomiske dispositioner og genopbygge højere egenkapital i de kommende år.