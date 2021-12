Kateket: At mærke kærlighed i kirken giver mig fryd

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 26. december 2021 - 08:00

Jeg går ind i kirken i Qaqortoq. Der er ingen mennesker. Det er som om kirken betyder lidt mere nu da julen nærmer sig. Jeg skal møde en ung kateket.

Hun kommer ud af sit kontor og byder velkommen. Atsa Tittussen er kateket i Qaqortoq og kan tage til bygder eller andre byer, hvis de andre kirker skulle få brug for hende.

- Jeg startede med at arbejde for kirken, som oplæser. Jeg var vikar. Dengang var vi i Narsaq. Kateketen spurgte mig pludseligt en dag om jeg ikke kunne holde gudstjeneste, da han ikke kunne. Vi gennemgik det en enkelt gang og så gik han. Men dengang følte jeg mig slet ikke klar, fortæller Atsa Tittussen med et grin. Det var hendes første gudstjeneste som 24-årig.

Siden dengang har hun været vikar som kateket og har siden taget uddannelsen som hun blev færdig med i 2019.

- Den første del af uddannelse var hård. Vi skulle igennem alle følelser og vi skulle finde os selv. Men siden jeg var barn har jeg altid været dygtig til at snakke om følelser, så det var ikke så hårdt som det kunne have været, siger Atsa Tittussen.

Hvis en får noget ud af kirken, så er det godt nok

Der er flere gudstjenester mellem jul og nytår. Og der bliver ikke kun afholdt gudstjenester i kirken for der er også alderdomshjem og sygehuset. Men gudstjenester i julen er altid noget særligt for Atsa Tittussen.

- Kærlighed er altid den der giver noget. Hvor man kan se at alle har den indeni sig. Siden jeg var barn har jeg altid forestillet mig jul, som idyllisk. At synge salmer sammen betyder meget for mig. Også også fordi jeg godt kan lide at synge,. Når man så kan se at kærlighed fylder hos alle. Det er det bedste, siger Atsa Tittussen.

Atsa Tittussen blev født i Qaqortoq og flyttede til Nanortalik i 1995 med sin mor. Det var i Nanortalik til 2001. Hun er i dag 30 år gammel og blev færdig som kateket i 2019. Selvom hun er ung, så kan man godt føle hendes nærvær og lethed.

Atsa Tittussen kan godt tænke sig at videre uddanne sig og blive præst.

- Der er flere som har henvendt sig og foreslået mig til at blive præst. Jeg tænker på det. Jeg elsker at arbejde som kateket, men nogle gange får jeg også lyst til at blive præst. Jeg kunne godt tænke mig at uddanne mig som præst, men jeg kan godt lide at lære alting fra bunden af. Så jeg skal lige indsamle erfaringer, så må fremtiden vise hvad der skal ske, afslutter Atsa Tittusen.

Hun har i disse dage travlt med at forberede sig til gudstjenester til jul og begravelser.