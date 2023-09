Når katastrofen banker på

Redaktionen Onsdag, 13. september 2023 - 09:29

Hvis dit liv er i fare, kan du regne med, at modige og dygtige mænd og kvinder rykker ud for at forsøge at redde dig.

Men ikke alt er helt optimalt ved selve beredskabet.

Det afdækker en ny, stor sektorplan for området.

Med åbningen af stor-lufthavnen og en voksende tilstrømning af nye indbyggere – samt massevis af turister – står Nuuk over for store, beredskabsmæssige udfordringer i fremtiden.

- Men vi ved, hvilke problemer vi skal have styr på. De bliver løst. Der kommer for eksempel turbo på processen i forhold til beredskabet omkring lufthavnen, og det vil være på plads inden åbningen i slutningen af 2024, forsikrer den kommunale beredskabschef, Jes Damgaard Andersen, overfor AG.

40 fly-hændelser

Kommunalbestyrelsen er for nylig blevet præsenteret for beredskabsplanen i Kommuneqarfik Sermersooq, som løber til 2026. Planen er på 110 sider, og den er yderst detaljeret, ja, den har nærmest karakter af en røntgenundersøgelse, som fuldstændig gennemlyser området.

Konklusionen er klar:

- Der er risiko for, at beredskabet står over for en række udfordringer, som man hverken har materiel, køretøjer eller kompetencer til at håndtere, fremhæves i redegørelsen.

