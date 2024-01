Katastrofehjælp: Naalakkersuisut og Inatsisartut lader stadig vente på sig

Jensine Berthelsen Torsdag, 11. januar 2024 - 16:58

I Savissivik går børnene og deres familier sultne i seng. Fangerne går stadig og venter på det lovede katastrofehjælp i forbindelse med at de ikke er i stand til at drive deres erhverv på grund af klimaænddringerne.

Fanger Ole Kristensen, der også er formand for den lokale afdeling af KNAPK fortæller overfor Sermitsiaq.AG at samtlige fangere ellers rettidigt har søgt om at få del af hjælpen, men at de til dags dato ikke har fået nogen tilbagemelding:

- Jeg må desværre indrømme at situationen er helt og aldeles katastrofal, vi kan ikke længere trække på alderspensionisterne, der ellers har hjulpet os, så vi i det mindste kan sikre især børnene noget mad, men nu er forældrene nødt til at sende børnene sultne i seng, og det er uholdbart, fortæller Ole Kristensen overfor Sermitsiaq.AG.

Ikke en eneste tilbagemelding fra selvstyret

Samtlige fangere i Savissivik blev stillet til udsigt at nu var hjælpen på vej, det skete allerede den 18. december 2023. Nu skriver vi 11. januar 2024 og der er ikke sket nogen fremskridt og fangerne venter stadig forgæves på at få en tilbagemelding:

- Ikke et eneste svar, heller ikke nogen tilbagemelding med dokumentation om at vores ansøgninger vitterligt er blevet modtaget af de rette instanser. De kunne i det mindste give os en tidshorisont på hvornår vi kan forvente svar, så vi kan få en fornemmelse af at hjælpen er på vej, hvis den da er det, konstaterer Ole Kristensen.

Først var det Naalakkersuisut der lod vente på sig

Naalakkersuisut varslede ellers at katastrofehjælpen skulle hastebehandles den 18. december. De nåede dog ikke at sende en ansøgning inden jul, og den 28. december understregede departementet at der var mere end 300 ansøgninger og at man inden nytåret ville forsøge at nå at levere en ansøgning til finansudvalget, som også skulle behandle ansøgningerne oveni at departementet allerede havde behandlet de samme ansøgninger.

Umiddelbart før nytår sendte finansudvalgets formand, Asii Chemnitz Narup (IA) en pressemeddelelse med en utålmodig konstatering om at finansudvalget stadig ikke havde modtaget nogen ansøgning fra Naalakkersuisut.

Nu er det finansudvalget der lader vente på sig

Men torsdag den 11. januar er der stadig ikke sket nogen fremskridt i sagen. Departementet for fiskeri og fangst bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at de har udført hvad de skulle fra departementet og at sagen er sendt til Naalakkersuisut til behandling.

Finansudvalgets sekretariat bekræfter også overfor Sermitsiaq.AG at finansudvalget vitterligt har behandlet en ansøgning om udmøntning af midlerne og truffet beslutning, men at de stadig mangler underskrift fra formanden for udvalget, Asii Chemnitz Narup og før hun har underskrevet, kan udvalget ikke sende deres svar til Naalakkersuisut.

Finansudvalget har selv godkendt katastrofehjælpen, og dermed allerede i december var det kendt at en million kroner skulle fordeles til ansøgere, nu er der gået næsten en måned fra godkendelse af bevillingen og fangerne venter stadig, i det midste på et svar om at nogen har modtaget deres ansøgning.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at komme i kontakt med formanden for finansudvalget, Asii Chemnitz Narup for at få svar på hvornår finansudvalget sender sit svar til Naalakkersuisut.