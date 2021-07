Katastrofealarm i Ilulissat var en fejl

Merete Lindstrøm Onsdag, 14. juli 2021 - 06:58

klokken 04.55 onsdag morgen gik sirenerne i gang over Ilulissat. Det fik flere folk til at gribe telefonen og ringe til politiet.

- Der kom flere opkald til os med det samme for folk bliver selvfølgelig bekymrede, når alarmen lyder, fortæller vagtchef Malik Sandgreen til Sermitsiaq.AG.

Politiet oplyste hurtigt på deres Facebookside, at der var tale om en fejl. De er lige nu igang med at undersøge, hvad årsagen er til, at alarmen blev aktiveret.

Hvis der er alvorlige ting på færde, så vil politiet udsende oplysninger via medierne, så snart alarmen går.

Sådan skal man forholde sig

Grønlands Politi gør i forbindelse med alarmen befolkningen opmærksom på, at når katastrofealarmen aktiveres, skal man gøre følgende: - Gå inden døre og søge information om, hvordan du skal forholde dig, og dette kan du gøre via nyhederne, KNR og Sermitsiaq samt Grønlands politis facebook side.

- Du skal altså ikke ringe til politiet eller brandvæsenet. Du skal altså kun ringe til politiet eller brandvæsenet, hvis du eller andre er i akut fare eller har brug for politiets og brandvæsenets assistance. Ellers risikerer man at blokere for livsvigtige opkkald, lyder beskeden fra Grønlands politi.