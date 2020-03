Et katastrofeår for Xploration Services

Redaktionen Lørdag, 28. marts 2020 - 10:27

Interessen for Grønland var enorm, og ordrebogen fyldt, da Xploration Services forlod Canada intetanende om, hvad der ventede lige rundt om hjørnet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Xploration Services lå til at få det bedste år nogensinde. Vi havde et fantastisk PDAC med besøg på vores stand fra både eksisterende og kommende investorer til projekter i Grønland. Men nu er situationen vendt 180 grader. Vi frygter en sæson helt uden kunder, for hvordan

skal kunderne dog komme ind i landet, når de fleste lande har udrejseforbud og Grønland har indrejseforbud? Dertil holder alle på pengene lige nu, for ingen ved, hvad morgendagen bringer. Det er dybt bekymrende, siger partner og formand i Xploration Services, Martin Sandy Shalmi, der ikke vurderer, at hjælpepakkerne kan gøre så meget for hans virksomhed.

