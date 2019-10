Kartoffelavler fordobler høsten

Redaktionen Søndag, 20. oktober 2019 - 14:40

Det har været en varm men regnfattig sommer i Eqaluit Ilua i Sermilik Isfjorden nord for Narsaq, hvor ægteparret Arnaq og Ferdinand Egede dyrker kartofler.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Alligevel har dette år været et rigtig godt kartoffelår for familien, der har fået brugt deres vandingsanlæg hele sommeren.

– Vi har været meget heldige denne sommer, som har været rigtig varm. Derfor har den været rigtig god for de 5,5 tons kartofler, vi har lagt. Det har næsten ikke regnet. Derfor har vi været nødt til at bruge vandingsanlægget hele tiden, men det lykkedes os at høste 63 tons kartofler i år. Sidste år høstede vi kun 32 tons, fordi vejret var så koldt og det regnede så meget, fortæller en glad Arnaq Egede til avisen Sermitsiaq.

Travl sommer

Ferdinand Egede har udviklet sin kartoffeldyrkning, siden han startede i 1998. Han har sammen med sin familie været fåreholder i mange år, men valgte udelukkende at være kartoffelavler i 2014, hvor han overdrog fåreholdererhvervet til sine to sønner.

– Selvom min mand og jeg tager os af kartoffelavlen, og vores sønner primært tager sig af fårene, så har vi altid hjulpet hinanden med både kartoflerne og fårene, og denne sommer har vi virkelig haft travlt. Sommeren startede med, at fårene læmmede, derefter såede vi roer, og da vi blev færdige med at så roer, startede vi med at lægge kartoflerne. Derefter fjernede vi sten fra markerne og fornyede markerne, og da vi kom til juli, høstede vi roerne, fortæller Arnaq Egede.

