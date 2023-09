Karsten Høy skal lede underskudsramt mineselskab

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. september 2023 - 08:16

I marts kom det frem, at direktør gennem 15 år i Selvstyrets erhvervsfremmeselskab Nalik Ventures, Karsten Høy, fratrådte sin stilling.

Nu har den fremtrædende erhvervsmand landet en ny toppost som direktør i Greenland Ruby.

Han skal lede alle aktiviteter i Grønland sammen med Peter Madsen, der fortsætter som virksomhedens driftschef, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Karsten Høy er bekendt med Greenland Ruby, da Nalik Ventures er medejer af det kriseramte mineprojekt.

Frode Nielsen er bestyrelsesformand for LNS, det norske selskab der er hovedinvestor i Greenland Ruby. Han udtaler, at selskabet styrker sit engagement i Greenland Ruby ved at knytte Karsten Høy til den fortsatte udvikling af aktiviteterne i Grønland.

Gigant underskud

- Karsten er en person med stor viden og berøringsflade. Det vil give selskabet ny dynamik i samarbejde og dialog med det omgivende samfund og erhvervsliv, udtaler Frode Nielsen.

Der venter Karsten Høy en stor opgave i Greenland Ruby. Selskabet havde et underskud i 2022 på 104 mio. kr. og en negativ egenkapital på 650 mio. kr.

I årsregnskabet vurderer revisoren desuden, at der ikke er realistiske muligheder for at fremskaffe tilstrækkelig finansiering til selskabets fortsatte drift.

Ledelsen forventer dog et øget salg og positivt resultat i 2023. Selve udvindingen af rubiner i minen i Aappaluttoq er sat på pause.

- Der er mange udfordringer

Karsten Høy udtaler, at han er bekendt med, hvor svært det er at opbygge en mineindustri i Grønland:

- Det tager tid og der er mange udfordringer – men der er også meget at vinde! Det har betydning for hele samfundet, for arbejds­pladser og for mange virksomheder, udtaler den nye direktør og fortsætter:

– Jeg vil bruge de næste måneder til udbygge vores forhold til alle omkring os: myndigheder, leverandører og kollega-virksomheder i minebranchen. Greenland Ruby har udfordringer som andre mineselskaber, og vi kan klart blive bedre i vores dialog udadtil. Jeg tror, at vi med fælles hjælp og måske ved at gå nye veje, kan omsætte flere af vores brændende ambitioner til realiteter til gavn for alle.