Karrieremesse på Ilisimatusarfik

Redaktionen Mandag, 08. april 2019 - 14:43

Til messen deltager hele 34 private og offentlige grønlandske virksomheder. Formålet med karrieremessen er at skabe kontakt mellem studerende og det grønlandske arbejdsmarked. Virksomhederne får mulighed for at præsentere sig selv og markedsføre sig over for de studerende for at oplyse om, hvad en karriere hos dem kan tilbyde. De studerende får til gengæld mulighed for at se et stort udvalg af de karrieremuligheder deres uddannelse åbner op for dem.

For at så mange som muligt kan deltage, har alle universitetets studerende fået fri fra undervisning på dagen. Karrieremessen er dog også åben for alle andre der skulle være interesserede i at deltage!

Karrieremessen afholdes oven på sidste års succesrige messe. Hvis den store opbakning fra det grønlandske arbejdsmarked og de studerende fortsætter, har Ilisimatusarfik planer om at messen skal være en tilbagevendende årlig tradition.

