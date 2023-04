Karl Tobiassen: Ny lovgivning skal støtte fiskere og fangere mere målrettet

ANDERS RYTOFT Mandag, 10. april 2023 - 09:46

Fiskere og fangere skal have mulighed for at søge om økonomisk hjælp i tilfælde, hvor fiskeriet og fangsten generelt er udfordret eller forhindret af beviselige klimatiske ændringer.

Det mener naalakkersuisoq Karl Tobiassen.

Han oplyser i et paragraf 37-svar, at Naalakkersuisut arbejder på at lave en decideret lovændring til den nuværende støttelovgivning.

Direkte målrettet fiskere og fangere

Der er altså ikke tale om en decideret fond, som Adam Kristensen, medlem af Inatsisartut for IA, ellers spørger ind til. Lovændringen skal desuden bane vej for støtte til køb af foder til slædehunde.

Naalakkersuisut er ifølge Karl Tobiassen ved at undersøge muligheden for at indsætte en mere "objektiv" bestemmelse i den kommende Inatsisartutlov om offentlig hjælp.

Han uddyber:

- En bestemmelse, som direkte er målrettet de fiskere og fangere med erhvervstilladelse, der grundet vejrforholdene, sen islægning og manglende fangstmuligheder ikke har kan forsørge sig selv, lyder det videre.

Ramt af havari

Formålet er ifølge Karl Tobiassen at skabe en ordning, hvor hjælpen kan gives ud fra objektive betingelser på baggrund af en vurdering, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Naalakkersuisut og de foreninger, der repræsenterer de forskellige grupper af fiskere og fangere.

Adam Kristensen søger desuden svar på, at om Naalakkersuisut har planer om - udover eksisterende offentlig hjælp - at etablere hjælp til fiskere og fangere, når de er ramt af havari.

Karl Tobiassen oplyser, at Naalakkersuisut på nuværende tidspunkt ikke arbejder på at oprette mulighed for yderligere hjælp til fiskere og fangere:

- Fiskere og fangere har i første omgang mulighed for at forsikre sig i tilfælde af havari. Derudover har vi eksisterende lovgivning, der kan hjælpe dem i de tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker.