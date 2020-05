Karl-Kristian Kruse: Ingen konkrete forhandlinger endnu

redaktionen Tirsdag, 19. maj 2020 - 08:15

Der kan ske politiske ting og sager under den meget korte version af Inatsisartuts forårssamling, som begyndte fredag.

Sermitsiaq.AG skrev for to uger siden, at Demokraatit går med overvejelser om at træde ind i koalitionen. Demokraatits fungerende formand, Nivi Olsen lagde heller ikke skjul på, at partiet er i gang med at undersøge mulighederne.

Selvom der ikke foreligger nogen skriftlig aftale mellem mindretalskoalitionen og Demokraatit om mulige ændringer i koalitionssammensætningen, har parterne under koalitionsforhandlingerne igennem en mundtlig aftale sikret sig, at der er mulighed for at udvide koalitionen med Demokraatit, siden aftalen blev realiseret den 2. oktober 2018:

– Det kan ikke overraske nogen, hverken hos koalitionen mellem Siumut og Nunatta Qitornai eller i støttepartiet Demokraatit, såfremt en koalitionsforhandling skulle gå i gang. Begge parter ved godt, at døren står åben for realitetsforhandlinger om en ny koalitionsdannelse, hvis det er det, parterne ønsker, understreger Karl-Kristian Kruse over for avisen Sermitsiaq. Men i samme vending gør han det dog klart, at der ikke er startet nogen konkret proces.

