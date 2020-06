Karl Kristian Kruse i fiskeriudvalget

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. juni 2020 - 09:48

På landets vigtigste erhvervsområde, i et udvalg der mere end én gang har været genstand for konflikt, er der kommet to nye medlemmer.

I udvalg for Fangst, Fiskeri og Landbrug er Siumuts Erik Jensen og Demoraatits Steen Lynge trådt ud, mens Siumuts Karl Kristian Kruse er kommet ind sammen med Demokraatits Simigaq Heilmann.

Steen Lynge har på nuværende tidspunkt ikke valgt at søge orlov fra Inatsisartut, men da udvalgsmedlemmer ikke må være medlemmer af Naalakkersuisut, må han vige pladsen for partikollegaen.

Da Karl Kristian Kruse har været suppleant til nu, skulle der findes en ny, og det er blevet Doris J. Jensen (S).

Udvalget har flere gange stået bag hård kritik mod Naalakkersuisoq på området, Jens Immanuelsen. Senest ved forårssamlingen i sidste uge, hvor udvalget i en betænkning til 2. behandlingen af et lovforslag blandt andet skriver, at Naalakkersuisut har skadet udvalgets arbejde med lovforslaget ved ikke at medtage deres påtegninger og ændringsforslag. Det udmundede efterfølgende i en mistillidserklæring fra Partii Naleraq, der dog blev stemt ned med en afværgedagsorden.