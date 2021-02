Karl Frederik: Lufthavnsprojektet er en sund forretning

Merete Lindstrøm Onsdag, 17. februar 2021 - 08:41

På trods af kritik fra anlægsudvalget og udsigt til en forøgelse på 30 procent af budgettet for opførelse af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat, så er Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen tryg ved situationen.

- Jeg kan godt forstå, man er bekymret. Det er mange penge vi arbejder med, så det er helt naturligt at bekymre sig. Alt andet ville være uansvarligt, skriver Karl Frederik Danielsen i en pressemeddelelse.

Departementet har udarbejdet en orientering til Naalakkersuisut om, at Kalaallit Airports International har udarbejdet en opdateret forretnings- og finansieringsplan for projekterne i Nuuk og Ilulissat.

- Når denne har været forlagt Naalakkersuisut oversendes orientering til både Finans- og Skatteudvalget samt Anlægsudvalget.

Sund forretning

Karl Frederik Danielsen forsikrer om, at projekterne er fortsat er vurderet til at være en meget sund forretning. Dette betyder, at der på trods af usikkerheder i passagertal på grund af COVID-19, samt forsinkelser i byggeriet, fortsat er grundlag for et solidt overskud, lyder det i pressemeddelelsen.

- Byggeri af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat forventes at blive dyrere end estimeret i 2018, men dette forrykker ikke den solide forretnings- og finansieringsplan, som er genberegnet i 2021, siger Karl Frederik Danielsen.

Optagelse af endnu et lån på 900 millioner skyldes ifølge Karl Frederik Danielsen, at Kalaallit Airports International i løbet af 2020 har revideret budgetterne for de entrepriser, der endnu ikke har været i udbud.

- Kalaallit International har således udvist rettidig omhu ved at udarbejde en opdateret forretnings- og finansieringsplan, som redegør for, om der kan forventes eventuelle meromkostninger, samt om det er muligt at finansiere eventuelle meromkostninger, understreger naalakkersuisoq.

Loven tager højde for flere lån

Han oplyser, at det hele tiden har ligget i kortene, at Kalaallit Airports skal låne penge og henviser til anlægsloven om lufthavnsbyggerierne, hvor der står, at Naalakkersuisut bemyndiges til at stille garantier for lån ydet af eksterne långivere til Kalaallit Airports eller at optage landskasselån og videreudlåne til Kalaallit Airports dog med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

- Vi er slet ikke i det scenarie, hvor der skal stilles landskassegarantier. Alle beregninger siger, at det er en robust forretningsplan, og jeg skal igen henvise til anlægsloven, som beskriver situationen godt.