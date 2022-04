Karen Heilmann Lennert skal stå i spidsen for Transparency

Merete Lindstrøm Onsdag, 06. april 2022 - 17:00

Onsdag den 30. marts 2022 har Transparency International Greenland –TIG – fået ny bestyrelse og formand. Det bliver Karen Heilmann Lennert der afløser Birita ì Dali, som har været formand siden 2020.

Den nyvalgte formand, Karen Heilmann Lennert, er 61 år, uddannet Cand.scient.soc. i Internationale Relationer og Udvikling og arbejder som kontorchef i Inussuk IT (Fællesoffentlig IT ) i Selvstyret.

-Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, for jeg har en tro på, at vi sammen kan gøre en forskel og skabe mere transparens i det samfund, vi lever i”, siger den nye formand, Karen Heilmann Lennert,

Hun mener at Grønland har brug for TIG for at der kan skabes et sprog for, hvordan beslutninger bliver gjort åbne og demokratiske.

- Vi lever i små samfund, hvor vi er bange for at komme i klemme, hvis vi siger fra overfor ting, som ikke er i orden. Sammen kan vi flytte meget, og det vil Transparency international Greenland blive ved med at arbejde for, siger den nye formand.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer:

Karen Heilmann Lennert, formand

Anita Hoffer, næstformand

Martina Sommer

Christian P. Jerimiassen

Sofia Geisler

Simone Bruun

Inuk Lundblad, suppleant

Før generalforsamlingen blev der afholdt medlemsevent om Magtmisbrug, sexchikane og ulige magtforhold.

Her gennemgik den afgående formand Birita ì Dali viden fra Global Corruption Barometer 2020.

En repræsentant fra Grønlandsbanken fortalte om virksomhedens arbejde med forebyggelse af sexchikane og Naalakkersuisoq for bl.a. Ligestilling Naaja H. Nathanielsen (IA) talte om misbrug af magt for egen vindings skyld, om behovet for at tydeliggøre magtstrukturer og at sige fra, når chikane forekommer.