Karateklub uddeler ni bælter

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 06. juli 2020 - 12:58

Nuuk Shotokan Karate-Do har uddelt fire nye gul-bælter, 3 nye violet-bælter og 2 nye brun-bælter i klubben.

- Vores mål som forening er at skabe et sundt og motiverende træningsmiljø for vores elever. Det er en blanding af disciplin, mod og positiv motivation, der får vores elever igennem deres rejse mod det sorte bælte. Vi arbejder hårdt for, at vores elever får opbygget et godt selvværd, får en masse gode venner og ikke mindst lære, hvordan man skal opføre sig, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Til en graduering skal eleverne igennem en masse hårde øvelser, som de skal udføre foran 3 af de højest graduerede i klubben. Det er for mange meget grænseoverskridende at skulle kigges på på den måde.

- Vi har erfaret, at denne måde at blive gradueret på, hjælper de unge med at klare sig bedre igennem deres eksamener i skolen og giver dem mere selvtillid, skriver klubben.

Karate - en rejse for livet

- Selv hvis man ikke er ung, kan det være en udfordring at skulle kigges på. Flere af vores voksne elever har nævnt, at de aldrig har været så nervøse inden en eksamen. Det er altid en god lektie i livet at lære, at der er mere man kan lære, og at man ikke er perfekt. Karaten er en rejse, man er på hele livet. Der er altid noget nyt at lære, også selvom man har haft det sorte bælte i mange år, lyder det.

Det er den traditionelle japanske kampsport Shotokan Karate-Do, der trænes i.

Klubben meddeler, at man løbende optager nye elever.

Yderligere info om klubben: www.shotokan.gl eller Facebook-siden ”Nuuk Shotokan Karate-Do”.