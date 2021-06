Karantænezone i Nuuk ophæves

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 25. juni 2021 - 14:02

Medarbejdere og andre med ærinde på byggepladsen og lejren ved lufthavnsbyggeriet kan nu frit gå ind og ud af området.

Karantænezonen omkring lufthavnsbyggeriet og lejrområdet er nemlig ophævet efter 22 dages isolation for medarbejdere i lufthavnsbyggeriet.

Det meddeler Epidemikommissionen i en pressemeddelelse.

- Påbuddet om oprettelsen af et karantæneområde omkring lufthavnsbyggeriet er ophævet, idet det er Epidemikommissionens vurdering, at der ikke længere er en sådan risiko for, at der optræder Covid-19 sygdom i byggepladsområdet, lyder begrundelsen.

Ingen nye smittede

Epidemikommissionen har i sin beslutning lagt vægt på, at alle er testet negative for Covid-19 ved den seneste screening af de ansatte tilknyttet Munck Gruppen. Det var hos ansatte ved Munck Gruppen, at smitten blev opdaget i starten af juni, hvorefter området blev oprettet som karantænezone den 3. juni.

Der understreges, at de generelle forholdsregler for at undgå smitte, som er fastsat af Naalakkersuisuts bekendtgørelser endnu er gældende for medarbejdere. Herunder karantæne efter ankomst til landet.

Der er på nuværende tidspunkt otte smittede med Covid-19 i Nuuk, og en indlagt.