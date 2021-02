Karantænebrud ender i afskedigelse

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 11. februar 2021 - 14:37

Fire mænd i alderen 20-24 år er af Grønlands Politi tiltalt for overtrædelse af regler om karantæne efter ankomst til Grønland.

Ud over en bøde til hver på 6000 kroner, er de tiltalte også blevet afskediget af arbejdsgiveren, MT Højgaard, som også har ønsket kompensation fra hver af de fire mænd for udgifter forbundet med deres ansættelse.

- De tiltales for efter indrejse fra Danmark i primo februar at have overtrådt bekendtgørelse om betingelser for rejser til Grønland i to tilfælde. Samme dag, som de ankom til Grønland, undlod de først at bære mundbind eller visir under indkøb i en dagligvareforretning, mens anden hændelse var et ophold i motionscenteret Fitness GL på Gl. Kongevej, lyder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Politi.

For alle fire skete dette, inden det var påvist, at de ikke var smittet med Covid-19.

Bødepåstanden er på 6.000 kr. til hver af de tiltalte for i alt to overtrædelser af bekendtgørelsen.

Virksomheder hjalp til ved efterforskningen

De lokale virksomheder spillede en stor rolle i efterforskningen og hjalp politiet med både videomateriale og smittesporing.

- Det er meget positivt, at lokale virksomheder udviser ansvar og understøtter politiets arbejde. Derudover skal det nævnes, at langt de fleste indrejsende respekterer covid-19-restriktionerne. En sag som denne giver dog anledning til endnu engang at understrege, hvor altafgørende det er, at man overholder karantænereglerne.

- Vores vigtigste middel mod Covid-19 er stadigvæk et værn, der i vid udstrækning afskærmer Grønland fra smitten og dermed sørger for at holde den helt ude, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Af hensyn til smitteopsporing er der foretaget gentestning. Alle mænd er testede negative, og hændelsen har derfor ikke givet anledning til yderligere tiltag fra politiets side.