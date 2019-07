Kapløb om nyt lavprisflyselskab i Island

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. juli 2019 - 09:23

Det er det islandske medie Fréttablaðið, der omtaler planerne, der blandt andet skulle involvere datteren af manden, der stiftede lavprisselskabet Ryan Air.

Så vidt mediet erfarer, skulle den amerikanske investorgruppe have købt resterne af WOW Airs konkursbo, og man er i gang med at forhandle med de islandske myndigheder. Planen er at etablere et flyselskab, der på samme måde som WOW Air tilbyder flyvninger mellem Island og både Europa og USA.

WAB Air

Bag den europæiske investorgruppe står blandt andet den irske investeringsfond Avianta Capital og fire islændinge, hvoraf to er tidligere direktører i Wow Air. Avianta Capital ejes af Aislinn Whittley-Ryan, der er datter af Michael Ryan, der var med til at grundlægge Ryan Air.

Ifølge det islandske medie har den euroæiske investorgruppe døbt det kommende selskab WAB Air (We Are Back, red.), og den har haft kontakt til banker i Island om lån på 31 millioner dollar, mens Ryan-fonden skulle investere 40 millioner dollars i det nye selskab.

Uafhængige

Ifølge Fréttablaðið er der ingen forbindelse mellem de to investorgrupper, der øjensynligt har travlt med at komme først med at etablere sig i Island.