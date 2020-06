Kapitalindsprøjtning i Hudson Grenland 

redaktionen Søndag, 21. juni 2020 - 14:19

Hudson Resources har indgået en principaftale med Cordiant Capital og Apex Asset Management om at omstrukturere selskabets udestående gæld fra White Mountain Anorthosit-minen og dertil overføre kapital til Hudson Greenland A/S, der skal sikre minens stabilitet fremover.

– Vi er i fuld gang med at afslutte en gældsrestruktureringspakke, der indeholder en kapitalindsprøjtning, som vil bringe anorthosit-projektet ind på mere sikker grund, siger direktør i Hudson Resources, Jim Cambon til avisen Sermitsiaq.

Nye folk i bestyrelsen

Den nye finansieringsplan forpligter långivere over for Hudson Greenland, aktionærerne og Naalakkersuisut, idet långivere får to af de fire bestyrelsespladser i Hudson Greenland. De to andre sæder besiddes af Hudson Resources samt Greenland Venture, der har investeret 20 millioner i selskabet. Detaljerne i den endelige aftale er ved at blive forhandlet på plads med långiverne og vil også skulle godkendes på den canadiske børs TSX Venture Exchange.

– Vores anorthosit har enorme anvendelsesmuligheder, og denne nye finansieringspakke giver os tid og midler til at realisere værdien af de forskellige projekter, siger Jim Cambon.

