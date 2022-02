Kapisillit Nationalpark på tegnebrættet

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. februar 2022 - 09:46

En ny nationalpark kan blive virkelighed ved bygden Kapisillit ved Nuuk.

Det er Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut, der arbejder med projektet, og i december har Naalakkersuisut godkendt, at der kan sendes en ansøgning til EU om nationalparken. Ansøgningen skal sikre økonomisk projekt-støtte fra EU.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq skal diskutere nationalpark-planerne på et møde i denne uge.

Her er indstillingen fra økonomiudvalget, at kommunalbestyrelsen godkender, at man går videre med projektet og undersøger "muligheden for at oprette en nationalpark ved Kapisillit ved at udvide fredningen af Austmannadalen til at inkludere lakseelven ved Kapisillit".

Kan beskytte laksen

Ifølge forvaltningen kan oprettelsen af nationalparken være med til at beskytte den særlige laks, der lever i Kapisillit-elven:

- Laksebestanden er lille og sårbar og er genetisk forskellig fra laks fra Europa og Nordamerika. Der findes i øjeblikket ingen særlig beskyttelse af Kapisillitlaksens levesteder, og området er generelt under stigende pres fra turismeudvikling og landbrug. Implementering af relevant lovgivning vil beskytte områdets biodiversitet, især den unikke laksebestand og dens levesteder i Kapisillit-elven, skriver kommunens forvaltning i sagsfremstillingen.

Projektet vil også omfatte kulturminder fra inuit og nordboere i området ved Kapisillit, og forvaltningen forventer, at en nationalpark kan gavne turismen.

Fortsat mulighed for jagt

- Nationalparker er universelt kendte turistattraktioner og vil dermed give øget værdi for turismeudviklingen i Kapisillit og Nuuk. På den måde kan nationalparken være med til, at turismeudviklingen bruges aktivt til at sikre bevarelse af Grønlands unikke natur og historiske kulturminder ligesom bedre formidling af naturen, og kulturminderne giver værdi til turismeudviklingen, skriver forvaltningen.

Det vil ifølge forvaltning fortsat være muligt at gå på jagt i området ligesom det også i dag er muligt at gå på jagt i det fredede område ved bygden(se nedenstående kort). Der skal laves plan for en bæredygtig og langsigtet udnyttelse af laksen.