Kaos i Samarbejdspartiet

Merete Lindstrøm Mandag, 19. oktober 2020 - 13:07

Efter at have været ude af landspolitik i Samarbejdspartiet siden marts måned 2019 vil tidligere formand Michael Rosing nu tilbage i partiet. Men mere af nød end af lyst, oplyser han til Sermitsiaq.AG

- Jeg har ikke noget ønske om at være formand igen, men jeg har fået at vide, at partiet har haft meget store udgifter, som efter min mening ikke er forsvarlige. Derudover er der muligvis blevet brugt penge til privatforbrug på partiets dankort, siger Michael Rosing.

- Det vil jeg gerne have undersøgt for at mane eventuelle rygter til jorden eller i modsat fald så må partiet skride ind, siger han.

Splid i hovedbestyrelsen

Det er et nu afgående bestyrelsesmedlem, som i den forgangne uge har trukket sig i protest mod hovedbestyrelsens forvaltning af partiets økonomi, der har givet oplysninger om regnskabet til Michael Rosing.

Nuværende Formand og medlem af Inatsisartut for Samarbejdspartiet Tillie Marthinussen er uforstående over beskyldningerne.

- Michael er medstifter af partiet og en person, vi holder meget af, så det her er en ærgerlig sag. Hovedbestyrelsen bakker op om alle økonomiske disponeringer, og der er ikke noget at komme efter regnskabsmæssigt, siger hun.

Uenighed om ret til formandspost

Tillie Martinussen oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun har indkaldt hovedbestyrelsen til møde i dag mandag for at drøfte sagen. Ifølge hende og resten af hovedbestyrelsen har Michael Rosing slet ikke mulighed for at få formandsposten tilbage. Han trak sig nemlig helt fra hovedbestyrelsen og arbejdet i landspolitik i starten af 2019.

Michaels Rosings udlægning er en anden. Ifølge ham er han på orlov og kan derfor træde ind som formand, når han ønsker det. Han har indkaldt hovedbestyrelsen til møde om 14 dage og har bedt om alle bilag for hele 2019 samt 2020, som han vil gennemgå inden mødet.

Michael Rosing er fortsat medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor han sidder på Nivi Olsens mandat, som andensuppleant. Tillie Martinussens var førstesuppleant men afslog påsten, fordi hun ikke ville sidde på dobbeltmandat.