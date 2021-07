Kangilinnguit: Yderligere fire bygninger nedrives

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. juli 2021 - 17:45

Oprydningen efter Forsvarets aktiviteter på Kangilinnguit - Flådestation Grønnedal - fortsætter i år, efter at være blevet vanskeliggjort sidste år på grund af corona-pandemien.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.) i et svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Det er planen, at der i år fjernes yderligere to af Forsvarets bygninger og to af kommunens bygninger i Grønnedal.

- Der blev i 2017 indledt et samarbejde om nedrivning af bygninger med Kommuneqarfiik Sermersooq som bygherre. Således blev der i 2018 fjernet 18 af Forsvarets bygninger i området ”Halv Tolv” samt fire kommunale bygninger, skriver ministeren.

Forsvaret forlod Kangilinnguit i 2014, men i 2016 blev flådebasen genåbnet efter en aftale mellem Folketingets partier. Genåbningen kom, efter et kinesisk selskab angiveligt havde udtrykt ønske om at købe den lukkede flådestation.

Minister: Ikke behov for oprydning til havs

I dag er Kangilinnguit udpeget som et strategisk, logistisk støttepunkt for Forsvarets aktiviteter i Arktis, men der skal altså stadig ryddes op, og Aaja Chemnitz Larsen vil også vide, om den danske regering har tænkt sig at rydde op i havmiljøet ud for Kangilinnguit:

- Som tidligere base og flådestation kan vi forvente, at der er behov for miljøoprydning til lands såvel som til havs i netop dette område, lyder det i spørgsmålet til forsvarsministeren.

Men ifølge ministeren er der ikke noget, der tyder på, at det skulle være er nødvendigt:

- Olieforureningerne, der stammer fra forskellige kilder, moniteres løbende ved prøvetagning på land og i vandet ud for Grønnedal. Moniteringerne har indtil videre vist, at der ikke er tegn på en uacceptabel og skadelig påvirkning af havmiljøet. Der er således fortsat ikke noget, der tyder på et behov for oprensning af havmiljøet i Arsuk fjorden, lyder det i svaret fra Trine Bramsen.

Plan for miljøoprydning kommer senere på året

Med hensyn til oprydning af olieforurening på flådestationen, så oplyser ministeren, at der arbejdes på en plan.

- Handleplanen forventes at blive fremlagt for selvstyrets Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø og Kommuneqarfik Sermersooq i efteråret 2021, skriver forsvarsministeren.

Ministeren ønsker ikke at svare konkret på, hvornår oprydningen ventes at være færdig, da tidsplanen kan forrykke sig, men ifølge den foreløbig tidsplan skal arbejdet være færdig i sommeren 2024.

Oprydningen i Kangilinnguit blev sat i gang efter aftale i 2017 mellem daværende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) og daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen den 13. juni 2017 om miljøoprydning i Grønnedal. Aftalen handler om fjernelse af affald og bygninger, der ikke skal anvendes mere.

Derudover har Forsvaret selv arbejdet på at håndtere olieforureningen