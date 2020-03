Kangerlussuaq: To corona-mistænkte er sat i karantæne

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. marts 2020 - 11:58

Epidemikommissionen har vurderet, at der er risiko for, at to passagerer på det fly, der er landet i Kangerlussuaq, kan være smittet med coronavirus. Derfor er myndighederne i gang med at foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med situationen, oplyser Epidemikommissionen i en pressemeddelelse.

Foreløbig er to passagerer sat i karantæne, da de er under mistanke for at være smittet med coronavirus. De bliver tilset af sundhedspersonale. Først om cirka et døgn kan prøver afsløre, om de to vitterligt er smittede.

De øvrige flypassagerer er opdelt i to kategorier. Dem med “høj risiko” og dem med “lav risiko”.

Passagerer, der har fået etiketten “høj risiko” holdes midlertidigt tilbage i lufthavnen og må ikke rejse videre. Gruppen af “lav risiko”-passagerer må gerne rejse videre til deres endedestination.

- Jeg og nogle af mine medarbejdere samt politiet er på vej Kangerlussuaq, hvor vi vil tage endelig stilling til, hvad der fremadrettet skal ske med passagererne, der hører til “høj risiko”-gruppen, oplyser landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

“Høj risiko”-gruppen vil sandsynligvis senere i dag, når myndighederne har truffet en endelig beslutning, kunne rejse videre, men hvor hver enkelt sætter sig selv i frivillig hjemmekarantæne i 14 dage, hvor de skal være opmærksom på deres helbred.

Myndighederne gør i øvrigt opmærksom på, at man skal være ekstra opmærksom på symptomer.

- Er man som passager blevet udsat for smitte af en person, der har coronavirus, så vil man tidligst to dage efter smitten selv kunne smitte andre, forklarer landslægen Henrik L. Hansen.

De resterende ”lav-risiko”-passagerer kan fortsætte deres rejse som hidtil, men er ligeledes blevet vejledt om at holde øje med eventuelle symptomer.

Symptomer på coronavirus (2019-nCov) er typisk feber, hoste, åndenød, hovedpine og muskelømhed.