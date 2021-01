Kangerlussuaq: Landingsbane skal renoveres

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. januar 2021 - 08:36

Det danske forsvar har behov for en fuldt funktionsdygtig landingsbane på 2.500 meter i Kangerlussuaq, fremgår det af en statusmeddelelse fra en række toppolitikere.

Det oplyses, at forskellige arbejdsgrupper fortsat er i gang med arbejdet om Kangerlussuaqs fremtid, der udover lufthavnen også involverer en eventuel ny havn og et vejprojekt til Sisimiut.

Renovering i 2023

Landingsbanen står til en større renovering, og det arbejdes forventes at kunne igangsættes ved udgangen af 2023, bliver det oplyst i pressemeddelelsen.

Om en eventuel ny havn bliver det oplyst, at der fortsat arbejdes på en behovsvurdering og et opdateret lønsomhedsstudie af en ny havn i Kangerlussuaq. Der er intet nyt at oplyse om vejprojektet.

Om selve Kangerlussuaqs fremtid siger toppolitikerne:

- Der er igangsat en række initiativer, hvor der konkret arbejdes med at udskille aktiviteter fra Mittarfeqarfiit som ikke involverer lufthavnsdrift i Kangerlussuaq. Det omfatter udlejning af boliger og bygninger, dagrenovation, beredskabsopgaver, forsyning med mere. Initiativerne skal sikre en normalisering af bygden, som kan understøtte de kommunale og lokale ønsker om udvikling bedst muligt.

Koordination

Det oplyses i øvrigt, at de mange arbejdsgrupper løbende koordinerer informationerne, som man arbejder med.

Det er Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser, Karl Frederik Danielsen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Jens-Frederik Nielsen, Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer, Steen Lynge, Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet og borgmester Malik Berthelsen, Qeqqata Kommunia, der er afsender på statusmeddelelsen.