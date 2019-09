Kangerlussuaq: Behov for renovering skal først afklares

Walter Turnowsky Søndag, 22. september 2019 - 12:49

Selvom forsvarsminister Trine Bramsen (Soc) har tilkendegivet, at det bliver det danske forsvar, der kommer til at betale for renoveringen af lufthavnen, så kan forsvarsministeriet endnu ikke sige noget præcist om, hvilket omfang denne renovering vil få.

Det er således ikke på nuværende tidspunkt muligt at svare på, hvorvidt forsvaret alene kommer til at betale for renoveringen af de funktioner, der knytter sig direkte til driften af lufthavnen eller om det også vil omfatte den nødvendige renovering af bygninger, elværk med videre. Det oplyser Forsvarsministeriet efter en forespørgsel fra Sermitsiaq.AG. Omfanget af renoveringen og omkostningerne vil afhænge af de fremtidige militære og civile behov.

Tilsvarende er det for tidligt at sige noget om, hvor stor en del af driften, forsvaret kommer til at betale for, da man også her fortsat er i din indledende fase med henblik på at udarbejde en præcis model for forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq efter 2023.

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) har på et direkte spørgsmål fra KNR fortalt, at der skulle foreligge en underskreven men ikke offentliggjort aftale om at forsvaret betaler for drift og renovering. Forsvarsministeriet oplyser, at en sådan aftale ikke eksisterer. Efter Sermitsiaq.AG's forespørgsel til Forsvarsministeriet har også Karl Frederik Danielsen (S) 'præciseret', at der ikke foreligger en sådan aftale.