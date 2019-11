Kangerlussuaq kan koste Forsvaret en halv milliard kroner

Walter Turnowsky Onsdag, 06. november 2019 - 13:08

Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq kræver investeringer på op til 550 millioner kroner.

Det fremgår af et notat fra forsvarsministeriet, som Altinget Arktis har fået indsigt i.

- Det økonomiske grundlag for at forblive i Kangerlussuaq vurderes at ville kræve investeringer på op til anslået 550 millioner kroner, fremgår det af notatet skriver Altinget Arktis.

Det bliver dog samtidigt understreget, at beregningen er forbundet med stor usikkerhed.

17. september indgik den danske regering en principaftale med Naalakkersuisut om forsvarets fortsatte brug af lufthavnen.

I den forbindelse kom det også frem, at der var en forståelse af, at forsvarsministeriet vil påtage sig et ansvar for den renovering af landingsbanen, som er nødvendig for forsvarets operationer.

Hidtil har der dog ikke været sat beløb på, hvor omfattende den renovering ventes at blive.