Kangerlussuaq bliver flittigt brugt af militærfly fra USA

Redaktionen Søndag, 31. marts 2019 - 10:06

Den internationale lufthavn i Kangerlussuaq er i dag Mittarfeqarfiits og dermed Grønlands vigtigste lufthavn. Udmeldingen fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen om, at det danske forsvar ønsker at blive i Kangerlussuaq, vækker glæde i Mittarfeqarfiit. Især i Kangerlussuaq Lufthavn, som med hotel har 165 arbejdspladser.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vores største arbejdsplads er Kangerlussuaq. Folk har været meget bekymrede for lufthavnens fremtid. Så i Kangerlussuaq er de ansatte rigtig glade for udmeldingen fra forsvarsministeren. Folk kan se, at lufthavnen ikke ender med en landingsbane på 799 meter. De tror på, at der fortsat vil være en lang række arbejdspladser i Kangerlussuaq, og at landingsbanen i væsentligt omfang bibeholdes, som den er nu, og at lufthavnen fortsat vil spille en vigtig rolle i Grønlands trafik-infrastruktur, siger den konstituerede administrerende direktør Niels Grosen.

Ud over fly fra civile flyselskaber betjener lufthavnen fly fra blandt andet det danske flyvevåben, det amerikanske flyvevåben, US Air Force, samt den amerikanske rumfartsorganisation NASA og forskningsinstitutionen National Science Foundation.

