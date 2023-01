Kangerlussuaq har fået et nyt "kæledyr"

Merete Lindstrøm Torsdag, 26. januar 2023 - 17:47

Borgerne i Kangerlussuaq har de seneste dage haft besøg af en noget usædvanlig gæst. Det fremgår af billeder på Facebook, som en borger har delt.

I første omgang kunne det næsten ligne en lille hund, men ved nærmere eftersyn kan man se, at det er en moskuskalv, der tuller rundt blandt bygdens huse og borgere.

Christian Pihlblad Jerimiassen, der er Park Ranger for Unesco Site heritage sites Aasivissuit - Nipisat fortæller, at kalven har været i nærheden af byen de seneste 3-4 måneder, men at den tidligere har været på den anden side af elven.

- Nu er den så tam, at den bevæger sig rundt mellem bygningerne.

Der er dyrlæger fra Nuuk i byen, som er gjort opmærksom på dens tilstedeværelse, som også har vaccineret den, mener han.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske med den nu, men det er meget godt, at dyrlægerne tager hånd om det, og der arbejdes på en løsning til den, måske til en zoologisk have. Folk bør holde sig lidt på afstand for ikke at skræmme den, påpeger han.

Christian Pihlblad Jerimiassen understreger, at der ikke er planer om at slagte bygdens nye kæledyr. Han har også spurgt vennerne på Facebook om, hvad den lille moskus skal hedde.

Har tidligere haft besøg af moskus

Blandt forslagene til navn er Benny, Willy og ”lille Grill”.

Christian Pihlblad Jerimiassen fortæller, at det ikke er første gang, der kommer en moskus til Kangerlussuaq.

-Vi har tidligere haft fuldvoksne moskusokser her i byen med navne som Willy og ”fru Sørensen”. Sidstnævnte yndede at opholde sig i forskellige brændpunkter som landingsbanen og byggepladser, hvor hun har haft sine territorier og kunne være svære at flytte.

I videoen her kan man se Willy på besøg i bygden i 1969.