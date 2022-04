Kangerlussuaq bidrager til turismeudviklingen i hele landet

Redaktionen Lørdag, 02. april 2022 - 13:57

- Atlantlufthavnen i Kangerlussuaq kan sundt bidrage til landets økonomi og de kommende lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Det behøver ikke være enten Kangerlussuaq eller Ilulissat, siger Jesper Schrøder, direktør i Arctic Circle Business i Qeqqata Kommunia i en kommentar til den nye opdaterede rapport fra Deloitte om de samfundsøkonomiske konsekvenser af lufthavnsbyggerierne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi tror på, at Kangerlussuaq udgør en vigtig brik for at sikre rentabiliteten i den nye lufthavnsstruktur. Ligesom Kangerlussuaq vil være med til at styrke landets økonomi og velfærd, siger han og tilføjer:

Plads til mange turister

- Området mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er så stort, at det kan absorbere den største mængde turister i landet. Lad os ikke kun snakke om at lære fra Island, men rent faktisk lære af dem. Her tænker jeg på, at Island har haft stor fokus på at sprede turisterne ud i hele Island. Turisterne kom ud til flere naturattraktioner, og på den måde fik man lagt mindre pres på enkelte steder. De har snakket meget om evnen til at absorbere større mængder turister uden at lægge for meget pres på lokalbefolkningen og naturen, forklarer Jesper Schrøder og tilføjer:

– Vi kan have mange flere turister, fordi vi kan sprede dem mere ud, så trykket ikke bliver for stort enkelte steder.

