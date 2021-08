Kangerluk: Markering af 300-året for Hans Egedes ankomst aflyst

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 05. august 2021 - 14:21

Markering af 300 året af Hans Egedes ankomst er aflyst i Kangerluk. Det er Qeqertarsuaq Museum og borger komité for Diskofjorden som ellers har arrangeret begivenheden.

- Vi vil ikke risikere smittespredning i bygden, da nogle borgere ikke er vaccineret, oplyser Qeqertarsuaq Museum.

Under arrangementerne skulle der have været boldspil, ansigtstegning af thulekulturens tattoo og skattejagt. Arrangementet skulle have været lørdag den 7. august.

Arrangementer hvert år

Bygden Kangerluk har i været i alvorlig eksistentiel krise i 2019. Borgerflugten truede med eksistensgrundlaget for Kangerluk, da der kun var syv indbyggere tilbage i 2019. Nu er der i alt 11 borgere.

LÆS OGSÅ: Kangerluk i alvorlig eksistentiel krise

Mathias Wille har startet borger komité for Diskofjorden for, at holde liv i bygden.

- Vi har arrangeret forskellige begivenheder før i tiden, så nogle udefra kunne komme og besøge Kangerluk. Vi har planer om, at gøre forskellige arrangementer til tradition, så det kan ske hvert år, siger Mathis Wille til Sermitsiaq.AG.

Qeqertarsuaq Museum oplyser, at der vil være arrangementer i Qeqertarsuaq på lørdag den 7. august.