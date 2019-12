Kangerluk i alvorlig eksistentiel krise

redaktionen Søndag, 15. december 2019 - 08:33

I slutningen 1970’erne var bygden Kangerluk, der ligger nord for Qeqertarsuaq, et velfungerende fisker- og fangersamfund, hvor indbyggertallet var over 70.

Tallet hari de seneste årtier været stærkt faldende, fordi mange familier har valgt at flytte, blandt andet for at søge bedre vilkår i byerne. Ifølge tallene fra folkeregisteret i Kommune Qeqertalik bor der nu blot syv personer i Kangerluk, hvor selvmordsraten igennem årene har været høj blandt unge i bygden, skriver avisen Sermitsiaq.

Erhvervsudviklingen er i de senere år ligeledes nærmest gået i stå, særligt på grund af mangel på arbejdskraft i bygdens privatejede fiskefabrik, der ellers indtil for få år siden med stor succes producerede saltede torsk. De eneste arbejdspladser i bygden er derfor for tiden den kommunale dagrenovation, bygdekontoret, Nukissiorfiit og Pilersuisoq-butikken.

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: