Kangaatsiaqs nye skole har fået et navn: Skal bringe lys og varme til byen

Redaktionen Tirsdag, 14. marts 2023 - 15:16

Kommune Qeqertalik har fundet et navn til Kangaatsiaqs nye folkeskole efter borgere kunne indsende forslag til mulige navne til skolen.

Skolen, som har været i brug siden skolestart i 2022, har nu fået navnet Kangaatsiap Atuarfia Iparartarfik (Kangaatsiaqs skole Iparartarfik, red.). Det har skolens bestyrelse besluttet efter at have vurderet de indkomne forslag.

Det er Kangaatsiaqs tidligere borgmester, Paulus Steenholdts forslag, der kommer i brug, oplyser Kommune Qeqertalik i en pressemeddelelse.

- Vi synes, at begrundelsen for navneforslaget er fint. Da iparaq (væge, red.) giver lys og varme til lokalsamfundet. Det synes vi giver meget god mening for vores elevers fremtid, udtaler skolens bestyrelse i pressemeddelelsen.

Nærhed, lys og varme er på sin plads

Ifølge sagn var området i Kangaatsiaq, hvor folkeskolen nu står, hvor man hentede mos til at tænde op for lys i beboelsessteder. Derfor synes borgmester Ane Hansen (IA), at det nye navn for folkeskolen er på sin plads.

Forslagsstiller Paulus Steenholdt understreger også, at varme og lys giver en god fremtid til børn.

- Oplyste børn, og børn der mærker varme og nærhed fra omgivelser, har gode chancer for at få en god fremtid, begrunder Paulus Steenholdt blandt andet for sit forslag.