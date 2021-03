Kandidat: Tasiilaq skal have biograf

Merete Lindstrøm Tirsdag, 30. marts 2021 - 16:54

Kandidat for IA i Kommuneqarfik Sermersooq Juaaka Lyberth har erfaring med biografer fra sit arbejde i både Katuaq i Nuuk og Teseralik i Sisimiut.

Han mener, der er god mulighed for at åbne en biograf i Tasiilaq med et samarbejde af frivillige borgere, erhvervslivet og kommunen.

- Med mine erfaringer med opstart af biografer i Katuaq og Taseralik, samt råd og dåd til Ilulissat Bio i sin tid, mener jeg, at det er realistisk at opstarte en biograf i Tasiilaq. Dertil vil jeg gerne være fødselshjælper, hvis og når, jeg kommer i Sermersooq Kommunalbestyrelse, lyder det fra kandidaten.

Opstart af biograf i Tasiilaq forudsætter et samarbejde mellem frivilligere borgere, erhvervslivet og kommunen. Kulturhuset Katuaq i Nuuk kan også give en hånd med på vejen, mener han.

Ingen tunge filmruller

Den økonomiske del, bør være til at overkomme i henhold til et estimat, som kandidaten selv har fået lavet for nyligt.

- Opstart af biograf i Tasiilaq vil koste i omegnen af 1,5 millioner, og når driften køres af en forening med frivillig arbejdskraft, så er det en overkommelig opgave, siger Juaaka Lyberth.

Han påpeger, at man på Færøerne kan starte mindre biografer op, og at den mindste biograf i Danmark kun har 24 siddepladser.

- Nu om dage skal film ikke hentes som tunge ruller og fragtes med fly. Den digitale revolution er også kommet til Østgrønland – så lad os benytte os af den tekniske mulighed. Mon ikke at vi med opstart af biograf i Tasiilaq også kan åbne op for andre muligheder på den digitale motorvej, lyder det fra kandidaten, der håber at bruge eventuelle erfaringer fra Tasiilaq, til at udbrede biografer til Paamiut Bio og Bio Ittoqqortoormiit.