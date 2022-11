Kandidater efter valg: Stolte over flotte resultater

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. november 2022 - 13:20

Det bliver ikke en valgperiode i Folketinget for Demokraatit, Naleraq, Atassut eller Samarbejdspartiet i denne omgang. Igen er det Inuit Ataqatigiit og Siumut, der løber med sejren og skal repræsentere Grønland på Christiansborg.

Men de resterende kandidater udtrykker glæde og stolthed over deres resultater efter valget tirsdag den 1. november.

Både Demokraatit og Naleraq har oplevet en større fremgang i forhold til folketingsvalget 2019 med henholdsvis 7,6 procentpoint og 4,6 procentpoint flere stemmer.

- Jeg ser det som en stor tillidserklæring fra vælgernes side, at vi som parti har fået så stor en tilslutning til valget. Det er et fremragende resultat. Men nøj, hvor var det tæt på, siger Anna Wangenheim dagen derpå.

Hun fik tredjeflest stemmer til valget med 3.484 personlige stemmer, og hun mener, at hun allerede nu kan fortsætte sit arbejde i Inatsisartut med de mærkesager, der har været vendt og drejet under de sidste fire ugers valgkamp.

Svært at give slip på politik

Også hos Naleraq glæder kandidaterne sig over resultatet.

- Det viser, at der er større tilslutning til os over hele landet. Jeg er stolt, og jeg føler også at mine mærkesager er blevet hørt og forstået af vælgerne. Jeg ved ikke om jeg vil stille op igen til et valg. Det kan jeg ikke afvise. Men det er svært at forestille sig, at jeg ikke vil arbejde videre i politik efter det her valg, siger Juno Berthelsen, der har fået 341 stemmer.

Partiet Atassut har tilsammen fået 720 stemmer ud af 19.734 stemmeberettige der satte deres kryds ved valget tirsdag. Selvom partiet har oplevet en mindre nedgang af stemmer i forhold til valget i 2019, så mener Arnanguak Jeremiassen, at partiet er slået igennem med sine budskaber.

Plads til genopretningsplan

- Det er mit første kandidatur til folketingsvalget, og jeg er virkelig glad for, at så mange vælgere har forstået vores budskab. Vi skal i partiet evaluere valgresultaterne selvfølgelig, og derfra ser vi hvordan vores videre arbejde skal være. Jeg vil meget gerne fortsætte arbejdet i politik, siger Arnanguak Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Hun har fået 436 personlige stemmer og er dermed den førstegangskandidat, der har fået flest stemmer til dette folketingsvalg.

Hos Samarbejdspartiet ser Tillie Martinussen også en mulighed for at benytte vælgernes tiltro til partiets kunnen til at iværksætte en genopretningsplan. Martinussen har hevet 176 stemmer ind, både fra bygder og byer, og det er hun glad for.

- Det viser også, at selvom vi som et mindre parti og helt uden midler kan føre kampagne, og nå ud med vores budskaber, og at der stadig er tiltro til vores politiske arbejde. Nu må vi se, om vi kan genopbygge partiet indefra, også for at se, om vi kan slå igennem i det politiske arbejde. Hver eneste stemme tæller og betyder noget, når man er så et lille parti, siger Tillie Martinussen.

Hun lægger ikke skjul på, at det bliver en svær omgang at genopbygge Samarbejdspartiet men føler, at hun nu har kræfter til at gøre et grundigt forsøg.