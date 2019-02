Sådan kan du stemme ved MGP

Walter Turnowsky Lørdag, 23. februar 2019 - 10:21

Hvis du vil være med til at sende Julie og Nina helt til tops ved Dansk Melodi Grand Prix, så har du mulighed for at deltage i afstemningen - du kan naturligvis også stemme på en af de andre sange, hvis du måtte ønske dette.

Det eneste du skal gøre, er at sende en SMS til 1212 og skrive sang 7, hvis det er 'League of Light', du vi stemme på - eller nummeret på den sang, som du foretrækker. Det koster 1 krone per sms, men for Tusass'-kunder koster det 1 krone + almindelig sms-takst.

Du kan også vælge at hente DR's grand prix-app fra App Store eller Google Play, og afgive din stemme derfra. Det er gratis.

Showet starter klokken 16 grønlandsk tid, og man vil kunne stemme, når det bliver sagt på tv.

I første omgang skal feltet af ti sange skæres ned til tre. Efterfølgende skal de tre så konkurere om sejren i en ‘superfinale’.