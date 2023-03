Det kan snart være slut med havis om sommeren - og det har været sådan før

Redaktionen Tirsdag, 28. marts 2023 - 15:47

Området nord for Grønland er det sidste, hvor der stadig findes havis om sommeren. Det kan være slut, hvis temperaturen stiger ganske lidt, konkluderer et nyt studie.

Forskerne bag studiet har via prøver fra havbunden konstateret, at området også var isfrit for omkring 10.000 år siden, og når havisen begynder at smelte helt om sommeren, kan det få store konsekvenser for klimaet.

Hvor hvid is reflekterer solens stråler, vil et mørkt hav optage mere end ti gange så meget solenergi og dermed øge den globale opvarmning.

Det skriver Aarhus Universitet Natural Sciences i en pressemeddelelse på baggrund af studiet, hvor forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Stockholm University og U.S. GeologicalSurvey har analyseret prøver fra det hidtil utilgængelige område nord for Grønland.

- Temperaturen skal kun stige ganske lidt

Forskerne har brugt data fra den tidlige såkaldte Holocæne periode til at forudsige, hvornår havisen vil smelte i dag.

- Dengang var sommertemperaturerne i Arktis højere end i dag. Selvom det skyldtes naturlige variationer i klimaet og ikke som i dag menneskeskabt global opvarmning, er det stadig et godt udgangspunkt for at forudsige områdets umiddelbare skæbne, skriver Universitetet om studiet.

Adjunkt ved Institut for Geoscience, Christof Pearce, udtaler, at klimamodeller har peget på, at sommerhavisen i området vil smelte i de kommende årtier, men det er usikkert, om det vil ske om 20, 30, 40 år eller endnu senere:

- Vores projekt har vist, at vi nu er meget tæt på det scenarie, og at temperaturen kun skal stige ganske lidt, før isen i området smelter, siger han.

- Udviklingen kan vendes

Ifølge forskerne fra Aarhus Universitet kan studiet både tolkes som godt og skidt nyt for klimaet.

- Det dårlige er, at vi kan se det ske meget snart. Det gode er, at vores data viser, at udviklingen kan vendes, og at vi kan nå at gøre noget ved det, hvis vi reducerer drivhusgasudledningerne og sætter ambitiøse politiske mål.

- Hvis vi kan holde temperaturen stabil eller måske endda få den til at falde, vil havisen vende tilbage til området, siger Henrieka Detlef, der også er adjunkt ved Institut for Geoscience.