Nu kan selskaber byde på grønlandsk vand

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 08. januar 2019 - 10:07

Bliver man tør i halsen under en gåtur i fjeldet, kan man stoppe op og drikke af det kolde, rene vand, der løber i bækken og elven. Det skal nu udnyttes kommercielt.

Ved to områder omkring Nuuk, to ved Maniitsoq og et ved Paamiut løber der rent vand ud i store mængder, og det er let tilgængeligt.



Det er de områder, som Naalakkersuisut nu har sat i udbud til selskaber, som kan se en god forretning i at indsamle vandet med et kommercielt formål.

Naalakkersuisut skriver på deres hjemmeside:



- Udbuddet handler om adgang til verdens største ferskvandsressource og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Ansøgningsfrist til sommer

Fra den 7. januar til den 1. august kan selskaber ansøge om tilladelsen til kommerciel udnyttelse af vand. Efter fristen vil alle ansøgningerne blive behandlet og rettighederne vil falde til de selskaber, som Naalakkersuisut finder bedst egnet.

Vinder man udbuddet har man mulighed for at få rettighederne til området i op til 20 år.

En af betingelserne for at få rettighederne til et område er, at man som rettighedshaver skal betale en royalty til Selvstyret på 4 øre pr. liter vand, der udnyttes.