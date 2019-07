Kan sand redde Grønlands økonomi?

Redaktionen Onsdag, 10. juli 2019 - 08:11

Verden bruger over 50 milliarder ton sand om året. Blandt andet som en vigtig del i cement – og dermed byggerier. Og eksperter skønner, at forbruget vil stige i fremtiden i takt med, at klodens befolkning vokser.

Her kan Grønland vise sig at være løsningen.

Det skriver avisen AG.

Efterhånden som indlandsisen smelter, »produceres« der nemlig mere og mere sand, der til dels aflejrer sig ved kysterne.

New York Times-artikel

Den 1. juli offentliggjorde The New York Times en stor baggrundsartikel om emnet under overskriften »Det smeltende Grønland er ved at blive overskyllet af sand«, hvor der spekuleres i, om »Grønland kan forsyne milliarder af mennesker med sand i fremtiden«?

Idéen bakkes op af direktør Nicolai Mogensen, som i Nuuk står i spidsen for landets eneste betoncentral, og som tidligere har drevet betonfabrikker i Tyskland, Polen, Danmark og Norge. Han kan godt se problemet:

- Alle disse lande er ved at løbe tør for sand, siger han.

