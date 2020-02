Nu kan alle købe grønlandske rubiner

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. februar 2020 - 14:17

- Der har siden starten af projektet været efterspørgsel på et direkte salg af rubiner og pink safirer fra rundt om i hele landet. Derfor er vi naturligvis meget glade for at kunne lancere www.ruby.gl og imødekomme efterspørgslen her i landet. Det bliver både med salg af løse sten og et udvalg af smykker, oplyser salgschef Christian Andersen til Sermitsiaq.AG.

Greenland Ruby har indgået aftaler om levering til hele landet og købes der for mere end 2.500 kroner, så er fragten gratis uanset hvor man bor i Grønland. Ellers er fragtprisen 199 kroner.

Flere lande følger

Foreløbigt er det udelukkende her i landet, at varerne kan sælges og leveres, men selskabet har ambitioner om, at webshoppen skal lanceres med salg til Island, Færøerne, Danmark og det øvrige Norden.

- Selvsagt vil vi gerne kunne sælge i hele verden, men vi tager et skridt ad gangen og i første omgang har det vigtigste været at tilbyde et salg lokalt. Derfor har vi ligeledes valgt at åbne en butik på havnen i Nuuk henover sommeren, hvor vi forventer en større interesse fra de mange krydstogtgæster der besøger landet, siger salgschefen.

Salg til turister

Udover webshop og ny butik på havnen i Nuuk, har Greenland Ruby indgået aftaler med Hotel Arctic i Ilulissat og Air Greenland om salg af udvalgte smykker på hotellet og Atlantflyveren, Norsaq.

- Foruden de aftaler, vi allerede har indgået, håber vi i nær fremtid at kunne indgå aftaler med andre vigtige turismeaktører her i landet, siger Christian Andersen.