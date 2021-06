Redaktionen Onsdag, 09. juni 2021 - 10:41

Afslutningsdebatten, som markerer folketingsårets slutning, havde været i gang i 12 timer og en del politikere var enten luntet af eller sad og hang med hovederne, da Siumuts Aki-Matilda Høegh-Dam valgte at teste, om der stadig var et par vågne medlemmer tilbage, skriver avisen AG.

Hun talte grønlandsk.

Ikke en, men to gange.

– Jeg er grønlandsk. Det betyder også, at jeg ikke kan være dansk. Men hvorfor kan jeg ikke tale mit eget sprog fra denne talerstol? erklærede hun.

Dermed var tonen slået an til en af dagens mest velformulerede og tænksomme indlæg under en maratondebat, som var begyndt midt om natten grønlandsk tid og endte med at køre til langt ud på aftenen.

Tilmed var der på trods af Aki-Matildas svidende pointer – blandt andet om fortidens danske synder i Grønland – masser af ros til hende. Kristendemokraternes Jens Rohde gik længst ud ad den vej.

– Jeg elsker hendes fantastiske evne til at stå i egen ret og insistere på, at vi ikke skal ligne hinanden, sagde han, hvorefter han slog over i et citat fra en af Trine Dickows sange.

– Dickow synger, at »du kan tage pigen ud af Aarhus, men du kan ikke tage Aarhus ud af pigen«. Sådan er det også med Aki-Matilda. Man kan ikke tage Grønland ud af pigen.

Og hvad skal man så mene om den slags velmenende, men onkel-agtige bemærkninger, hvis man er en kvinde med stærke holdninger ligestilling? Dam-Høegh fandt et ord, som naglede den akavede situation.

– Forfriskende, sagde hun lettere patroniserende om Rohdes udmelding.

