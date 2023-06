Der kan ikke påvises PFAS i drikkevandet

Anders Rytoft Tirsdag, 13. juni 2023 - 13:30

Kalistat Lund, naalakkersuisoq for miljø, besluttede for en måneds tid siden, at der skulle foretages prøver af drikkevandet i Qaanaaq og Nuuk. Det gjorde han på baggrund af KNR's dækning af PFAS, som ifølge ham har udløst bekymring i befolkningen.

Noget, han ikke ville acceptere.

Tirsdag er resultaterne kommet retur.

De viser, at der ikke kan påvises PFAS i smeltevandet fra Indlandsisen ved Qaanaaq eller i det behandlede vand fra både Qaanaaq og Nuuk, oplyser Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø på deres hjemmeside.

Forventede resultater

Kalistat Lund glæder sig over, at det entydigt kan fastslås, at der ikke kan påvises PFAS i drikkevandet.

- Resultaterne viser, hvad vi havde forventet: at vores drikkevand er af høj kvalitet og uden PFAS, siger han.

Vandprøverne er undersøgt for 12 forskellige former for PFAS. Analyseresultaterne var alle under den mindste målbare koncentration, som det akkrediterede laboratorium kan måle.

PFAS er det overordnede navn for tusindvis af menneskeskabte, kemiske fluorstoffer, som er blevet brugt i en lang række industrier og produkter. De bliver også kaldt "evighedskemikalier", fordi de er meget svære at nedbryde.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.