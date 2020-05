Kan din forretning fungere uden internet?

Merete Lindstrøm Torsdag, 07. maj 2020 - 14:01

Mange virksomheder kører deres forretning helt eller delvist via internettet og meget få kan fungere uden deres digitale hjælpemidler, databaser, ordresystemer og så videre.

Derfor er man nødt til at ruste sig mod de forskellige former for cyberangreb, der kan komme, forklarer Thomas Kristmar, som er senior manager indenfor cybersikkerhed hos KPMG P/S. Han understreger, at der er nogle ting, som alle virksomheder bør have styr på.

- Forbered jer på, at I bliver ramt af cyberangreb på et tidspunkt. Det kan man gøre ved blandt andet at spørge sig selv: Har vi delt netværk op, så man kun kan ramme dele af det? Har vi information, som er interessant for andre, så skal det nok ikke ligge frit tilgængeligt på intranet eller en åben server. Måske en server, hvor kun de strengt nødvendige kan se det. Har vi lavet backup offline, så den ikke kan tilgås fra internettet? Har vi testet vores backup for nyligt, så vi ved, den virker?

Hvad gør man når det sker?

Ud over det så skal man forberede sig på, hvordan man klarer sig igennem, hvis man faktisk bliver angrebet på den ene eller den anden måde, forklarer eksperten.

- Hvordan kan jeg reetablere min virksomhed nemmest. Det kan være ekstremt svært, når man står i situationen. Det handler for eksempel om at lave en vurderingen af, hvor lidt IT man kan køre sin forrentning videre med, hvis hackere indefryser ens systemer eller data og kræver penge for at levere det tilbage. Det der kaldes ransomware-angreb.

- Alle virksomheder burde gennemføre beredskabstest for deres IT-understøttelse, understreger Thomas Kristmar.

Private skal også passe på

For private handler det primært om at tage sikkerhedskopi af det, man gerne vil beholde. Ferie billeder, bryllupsbilleder og den slags. Og så skal man huske, at få installeret de sikkerhedsopdateringer, som udbyderne stiller til rådighed. Sidst men ikke mindst. Sørg nu for at have nogle gode lange kodeord, og lad være med at bruge de samme flere steder, lyder formaningen.

Eksperten kommer med et par gode råd til kodeord som for eksempel at bruge en sætning fra en sang, eller at installerer et program eller en app, der kan hjælpe med at huske de mange forskellige koder. Det kan for eksempel være Password Manager, der kan installeres på computer eller telefon.

Der findes flere gode råd til både erhverv og private på hjemmesiden sikkerdigital.dk HER