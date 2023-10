Kan han danse linedans?

Redaktionen Torsdag, 19. oktober 2023 - 10:29

Midt i en strøm af dårlige nyheder om stigende dagligvarepriser og frygt for yderligere inflation, kom endnu en dyster melding fra naalakkersuisoq Erik Jensen, da han langt inde i den ugentlige spørgetime i Inatsisartut fandt en huskeseddel frem. Den indeholdt en opdatering af borgernes gæld til det offentlige.

Det skriver avisen AG.

– I august 2023 er gælden på 1.5 milliarder kroner. Den største post er restskat, men vi har også utroligt mange sager om manglende betaling for renovation. Vi har et kæmpe arbejde foran os for at få restancerne nedbragt, sagde han.

Siumutformanden har nu overtaget den tunge post som naalakkersuisoq for finanser. Et job, som kræver store linedanser-evner. Derfor var det imødeset med spænding, hvordan han ville håndtere sin første spørgetime. Men Jensen holdt skindet på næsen og kunne svare for sig, selvom de verbale kløer var hvæsset hos oppositionen.

Den drevne Hans Enoksen forstår at finde et ømt punkt, og netop dét er den uafklarede situation i Kangerlussuaq for Erik Jensen, der har det meste af sin vælgerbase i Sisimiut.

- Man har lovet borgerne, at der skal laves et kajanlæg i Kangerlussuaq og en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, hvor landskassen vil betale. Det har man lovet. Men jeg kan ikke se, at pengene er på vej. Det man lover, skal man arbejde ud fra. Man kan ikke blive ved med at udsætte tingene, indledte Enoksen.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: