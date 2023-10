Kan bremse patient-flugt

Redaktionen Torsdag, 26. oktober 2023 - 15:56

Der er opbakning fra flere partier til tanken om private lægeklinikker. Det står klart efter en debat i Inatsisartut.

Det skriver avisen AG.

- Vi bliver ved med at tale om lægemangel, men vi må finde løsninger. En løsning er, at læger kan starte egen praksis – ligesom der er private tandlæger. I dag flytter borgere til Danmark for at få bedre sundhedsbetjening og tryghed, lød det fra Atassuts ordfører Bentiaraq Ottosen, hvis parti også mener, at muligheden for at indføre en sygesikrings-ordning i Grønland bør undersøges.

Naleraq ønsker også praktiserende læger.

- Vi hører, at sundhedsvæsenet får et meget stort antal henvendelser pr. dag, som ikke bliver besvaret. Så hvorfor ikke åbne op private klinikker? Lad os gøre det attraktivt for lægerne ved at tilbyde billige ejendomme og give dem redskaber og screeningsapparater, sagde Jens Napaattooq.

Han sammenlignede med Danmark: - Her er praktiserende læger, de første man møder som patient. Herefter kan man blive henvist til specialister eller sygehus.

Praktiserende læger kan varetage masser af almindelige lægeopgaver, eksempelvis tage blodprøver.

Det har jeg selv prøvet i Danmark, hvor lægerne i øvrigt selv er flinke til at kontakte patienter, hvis de glemmer en aftale.

