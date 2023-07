Kan bonusser og frirejser hjælpe? »Hver anden sygeplejerske er væk«

Redaktion Onsdag, 05. juli 2023 - 14:42

Manglen på sundhedspersonale er alarmerende i mange lande, og i Arktis er udfordringen ekstra stor. Til tider desperat, det skriver avisen AG.

I Nunavik, som er hjemlandet for inuit i Quebec, forsøger myndighederne at løse problemet ved at tilbyde nogle sygeplejersker store bonusser og et højt antal frirejser. Forleden oplyste Qebecs sundhedsminister, Christian Dubé, at sygeplejerskernes fastholdelsesbonusser kan stige med 20 procent til 17.000 canadiske dollars, hvilket svarer til 90.000 kroner. Og for sygeplejersker, som arbejder i mere fjerntliggende egne stiger bonussen til 125.000 kroner.

AG har spurgt sygeplejerskernes formand, Ken Jensen, om Peqqissaasut Kattuffiat overvejer at fremsætte tilsvarende ønsker ved de kommende overenskomstforhandlinger, som går ind i slutspurten næste år, og hvor de første, indledende skridt snart tages?

- Vi er opmærksomme på alle løsninger. Det gælder om at få rystet posen, for der skal tænkes i nye baner. Der findes ikke ét vidundermiddel, som løser de store udfordringer, men mange ting kan komme i spil, svarer Ken Jensen.

Arbejder flere timer

Et udtalt ønske fra sygeplejerske-foreningens knap 300 medlemmer er, at der ses på arbejdstiden. Det blev fremført på Peqqissaasuts Kattuffiats generalforsamling i november på Hotel Hans Egede i Nuuk.

- Vi arbejder jo 40 timer om ugen, mens man for eksempel i Danmark kan nøjes med 37 timer. Det er en stor forskel, og det vil hjælpe på medlemmernes situation at kigge på det, forklarer Ken Jensen.

- Hvad med de bonusser, man ser i Nunavik?

- Det skal vi måske også se på. Generelt skal paletten udvides. Det drejer sig også om løn. Da der blev givet lønforhøjelser tilbage i 2012, gav det en hurtig, positiv effekt, svarer Ken Jensen.

