Kampen om Upernavik skudt i gang

redaktionen Lørdag, 26. oktober 2019 - 15:40

Allerede ved udgangen af oktober forventes Polar Seafood at åbne portene for indhandling af hellefisk i Upernavik, når fabriksbyggeriet er færdigt. Dermed kan Royal Greenland og dets datterselskab Arctic Fish Greenland i den kommende tid se frem til en hårdt konkurrence om helelfisken, skriver Sermitsiaq.

Polar Seafoods nye fiskefabrik har en daglig produktionskapacitet på mellem 20 og 25 tons hellefisk, mens fryselageret kan rumme op mod 600 tons råvarer. Det forventes, at fiskefabrikken vil skabe beskæftigelse til 30 afhængig af, hvordan produktionen kører. Antallet af fabriksmedarbejdere vil også kunne stige om sommeren.

- Vi ser ikke konkurrencen som et problem. Vi kommer bare til øge antallet af fiskefabrikker mod nord. Det er selvfølgelig svært at forudsige noget, men vi følger med i udviklingen, og handler derefter, siger Jens Salling, der er medejer af og administrerende direktør i Polar Seafood A/S, til Sermitsiaq.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq, som du har mulighed for at købe her: